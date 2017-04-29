KUZEY KORE'DEN YENİ BALİSTİK FÜZE DENEMESİ
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini bildirdi
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Sözcüsü Deniz Binbaşı Dave Benham, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığını açıkladı.
PACOM'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin başarısız olduğu, füzenin Kuzey Kore sınırlarını terk etmeden düştüğü bildirildi.
KN-17 adı verilen orta menzilli füzenin, Pukchang havaalanının yaklaşık 35 kilometre uzağına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.
kaynak:habertürk
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