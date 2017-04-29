ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini bildirdi



ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Sözcüsü Deniz Binbaşı Dave Benham, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığını açıkladı.







PACOM'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin başarısız olduğu, füzenin Kuzey Kore sınırlarını terk etmeden düştüğü bildirildi.







KN-17 adı verilen orta menzilli füzenin, Pukchang havaalanının yaklaşık 35 kilometre uzağına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.







kaynak:habertürk