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kuzey kore'den savaş ilanı açıklaması

KUZEY KORE'DEN SAVAŞ İLANI AÇIKLAMASI

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Kaesong sanayi bölgesinden firmalarını çekmeye başlamasını "savaş ilanı" olarak niteledi.

Tarih : 11 Şubat 2016, 16:03
Puan Ver : Kuzey Kore'den Savaş İlanı Açıklaması(10/10)8


Kuzey Kore, Güney Kore'nin Kaesong sanayi bölgesinden firmalarını çekmeye başlamasını "savaş ilanı" olarak değerlendirerek orduya sanayi bölgesini devralma görevi verdi.



Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, dünyanın en yoğun silahlandırılmış alanlarından biri kabul edilen Kaesong'daki sanayi bölgesinde çalışan yüzlerce Güney Kore vatandaşının sınır dışı edildiği, on binlerce Kuzey Koreli işçinin geri çekildiği ve Güney Kore'ye ait tüm mal varlığının dondurulduğu belirtildi. Açıklamada sınır ötesi iki acil yardım hattının da kapatıldığı kaydedildi.



Kaesong'da çalışan Güney Kore vatandaşlarının bölgeden ayrılmasına izin verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor. Pyongyang yönetiminin, vatandaşlarının maaşları ödenene kadar bazı Güney Korelileri alıkoyabileceği iddia ediliyor.








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