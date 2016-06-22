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kuzey kore'den 'iki yeni füze denemesi'

KUZEY KORE'DEN 'İKİ YENİ FÜZE DENEMESİ'

Güney Kore, Pyongyang yönetiminin iki yeni balistik füze denemesinde bulunduğunu, bunlardan en az birinin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Tarih : 22 Haziran 2016, 11:10
Puan Ver : Kuzey Kore'den 'iki Yeni Füze Denemesi'(9/10)7


Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilk füze denemesinin başarısız olduğunu, ikincisinin durumunun ise teyit edilemediği belirtildi. Bu füzelerin Musudan adlı güçlü bir orta menzilli füze olduğu düşünülüyor.



Son iki içinde Kuzey Kore tarafından fırlatılan dört füze daha ya planlanandan önce patlamış ya da düşmüştü.



BM, nükleer silah geliştirme programına sahip olan Kuzey Kore'ye, herhangi bir balistik füze teknolojisini kullanmayı yasaklamıştı.



Güney Kore, Japonya ve Guam'a ulaşabilecek menzilde



Bölgedeki ülkeler son günler yeni bir füze denemesi olacağını tespit etmiş ve bunun gerçekleştirileceği uyarısını yapmıştı. Musudan'ın 3000 kilometre menzile sahip olduğu, bunun Güney Kore, Japonya ve Guam'daki ABD üssüne ulaşmak için yeterli olduğu belirtiliyor.



Kuzey Kore'nin elinde bu füzelerden 50 adet bulunduğu aktarılıyor.



Güney Kore Savunma Bakanlığı, bu denemelerin BM kararlarının ihlali anlamına geldiğini söyledi.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Mayıs ayındaki Komünist Parti kongresinde Güney Kore ile askeri diyalog önerisinde bulunmuştu. Jong-Un daha sonra da bu çağrısını tekrar etmişti.



Ancak Seul, Jong-Un'un aynı kongrede nükleer silah programını geliştirme sözü vermesinin samimi olmadığını gösterdiğini belirterek bu öneriyi reddetmişti.








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