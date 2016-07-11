

Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemeleri nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen düşman kardeşler, bu kez daha ciddi bir restleşmeye girdi. Güney Kore ve ABD'nin Kuzey'in nükleer silahlarına karşı yarımadaya konuşlandıracağı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füze sistemi, Pyongyang'ı kızdırdı.







Kuzey Kore'nin resmi haber ajansında yayınlanan askeri bildiride, "Düşmanlarımızı, Kore Halk Ordusu'nun (KPA) Güney Kore'yi alev denizine ve enkaza döndürecek, acımasız misilleme saldırıları düzenleyeceği konusunda bir kez daha uyarıyoruz" ifadesi yer aldı.







Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ta yer alan haberde de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin, Çin ve Rusya yönetimlerine gönderdiği mesaja yer verildi.







Park'ın mesajında, "Kurulacak füze savunma sistemi, Kuzey Kore dışında herhangi bir ülkeyi hedef almayacak, herhangi bir üçüncü ülkenin güvenlik çıkarlarını ihlal etmeyecektir" denildi.







Reste rest







Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetimine, yarımadaya kurulacak füze sistemleri için birini suçlamak istiyorsa, önce kendi davranışlarını gözden geçirmesi gerektiği uyarısında bulundu.







Açıklamada, "Kuzey Kore, uyarılarımızı hiçe sayarak asılsız iddialarını ve düşüncesiz eylemlerini sürdürürse, ordumuzun sıkı misillemesiyle karşı karşıya kalacaktır" ifadesi yer aldı.







Washington ve Seul yönetimleri, füze savunma sistemi için bugünlerde yer tespiti yapıyor.







ABD'nin füze savunma sistemini Güney Kore'ye yerleştirme isteğine Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden biri olan Çin uzun süredir karşı çıkıyor. Pekin yönetimi, savunma sisteminin bölgeye getireceği ek güvenlik endişelerinin yanı sıra 'casusluk' faaliyetleri için de kullanılabileceğini de savunuyor.







Kuzey Kore'nin hafta sonu başarısız bir balistik füze denemesinde bulunduğu bildirilmişti.