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kuzey kore'den flaş nükleer silah açıklaması

KUZEY KORE'DEN FLAŞ NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, egemenlikleri tehdit edilmediği sürece nükleer silah kullanmayacaklarını söyledi.

Tarih : 08 Mayıs 2016, 11:58
Puan Ver : Kuzey Kore'den Flaş Nükleer Silah Açıklaması(5/10)3


Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, ülkenin genç lideri Kim Jong-un'un  başkent Pyongyang'ta düzenlenen İşçi Partisi 7. Kongresinde yaptığı konuşmaya yer  verdi. Kim, ülkesinin egemenliği ihlal edilmediği sürece nükleer silahları  kullanmayacaklarını belirtti.



Kuzey Kore'ye karşı düşmanca yaklaşımlara son veren ülkelerle olan  ilişkileri "normalleştirme" konusunda istekli olduklarını ifade eden Kim, "Kuzey  Kore, nükleer silahların yayılmasını önlemek ve dünyanın nükleer silahlardan  arındırılması için elinden geleni yapacak." ifadesini kullandı.



ABD'den yayın yapan "38 North" internet sitesinde cuma günü yer alan  haberde, Kuzey Kore'nin nükleer deneme hazırlığında olduğu ileri sürülmüştü.



Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, geçen ay sonunda, Kuzey  Kore'nin istediği an nükleer deneme yapabileceğine ve yeni bir orta menzilli  füzeyi her an fırlatılmak üzere hazırda beklettiğine inandıklarını söylemişti.



Park, partisinin üst düzey kurmaylarıyla 18 Nisan'da yaptığı  toplantıda, Güney Kore ordusuna, Pyongyang yönetiminin 5. balistik füze  denemesine hazırlandığını söyleyerek Kuzey Kore'nin muhtemel provokasyonlarına  karşı hazırlıklı olunması talimatını vermişti.



Bazı uzmanlar Kuzey Koreli bilim adamlarının ABD'ye uzun menzilli füze  gönderme amaçlarına yaklaştığını ileri sürerken, Güney Kore Savunma Bakanlığı  yetkilileri ise Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze gönderme teknolojisine  sahip olmadığını ifade ediyor.








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