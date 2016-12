Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, ülkenin genç lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ta düzenlenen İşçi Partisi 7. Kongresinde yaptığı konuşmaya yer verdi. Kim, ülkesinin egemenliği ihlal edilmediği sürece nükleer silahları kullanmayacaklarını belirtti.







Kuzey Kore'ye karşı düşmanca yaklaşımlara son veren ülkelerle olan ilişkileri "normalleştirme" konusunda istekli olduklarını ifade eden Kim, "Kuzey Kore, nükleer silahların yayılmasını önlemek ve dünyanın nükleer silahlardan arındırılması için elinden geleni yapacak." ifadesini kullandı.







ABD'den yayın yapan "38 North" internet sitesinde cuma günü yer alan haberde, Kuzey Kore'nin nükleer deneme hazırlığında olduğu ileri sürülmüştü.







Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye, geçen ay sonunda, Kuzey Kore'nin istediği an nükleer deneme yapabileceğine ve yeni bir orta menzilli füzeyi her an fırlatılmak üzere hazırda beklettiğine inandıklarını söylemişti.







Park, partisinin üst düzey kurmaylarıyla 18 Nisan'da yaptığı toplantıda, Güney Kore ordusuna, Pyongyang yönetiminin 5. balistik füze denemesine hazırlandığını söyleyerek Kuzey Kore'nin muhtemel provokasyonlarına karşı hazırlıklı olunması talimatını vermişti.







Bazı uzmanlar Kuzey Koreli bilim adamlarının ABD'ye uzun menzilli füze gönderme amaçlarına yaklaştığını ileri sürerken, Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri ise Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze gönderme teknolojisine sahip olmadığını ifade ediyor.