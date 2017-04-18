KUZEY KORE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: SAVAŞ HER AN ÇIKABİLİR
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim, "Kuzey Kore, ABD'nin arzu ettiği her türde savaşa karşılık vermeye hazır" dedi
Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, ABD'nin bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak termonükleer savaşın her an çıkabileceğini söyledi.
Kim, BM'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin nükleer denemeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nde gelecek hafta gerçekleştirilecek Kuzey Kore konulu toplantıya ilişkin açıklamalar yaptı.
ABD'nin Kore yarımadasında gerginliği artırdığını savunan Kim, "ABD, bölgede tehlikeli bir durum yaratıyor. Termonükleer savaş her an çıkabilir." dedi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar