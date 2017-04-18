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kuzey kore'den flaş açıklama: savaş her an çıkabilir

KUZEY KORE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: SAVAŞ HER AN ÇIKABİLİR

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim, "Kuzey Kore, ABD'nin arzu ettiği her türde savaşa karşılık vermeye hazır" dedi

Tarih : 18 Nisan 2017, 09:46
Puan Ver : Kuzey Kore'den Flaş Açıklama: Savaş Her An Çıkabilir(6/10)4



Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, ABD'nin bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak termonükleer savaşın her an çıkabileceğini söyledi.



Kim, BM'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin nükleer denemeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nde gelecek hafta gerçekleştirilecek Kuzey Kore konulu toplantıya ilişkin açıklamalar yaptı.




ABD'nin Kore yarımadasında gerginliği artırdığını savunan Kim, "ABD, bölgede tehlikeli bir durum yaratıyor. Termonükleer savaş her an çıkabilir." dedi.



 



kaynak:habertürk










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