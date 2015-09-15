Kuzey Kore ana nükleer tesisini tam faaliyete geçirdi. Yapılan açıklamada "Kuzey Kore ABD'nin tehditlerine nükleer silahlarla karşılık vermeye her an hazır durumdadır" denildi.



Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, ülkenin kuzeybatısındaki Yongbyon nükleer tesisinin “tam faaliyete” geçtiğini bildirdi. Ajansa konuşan bir yetkili, nükleer silahların “nitelik ve nicelik bakımından geliştirileceğini” de belirtti.



Atom bombası yapımına uygun plütonyum ve zenginleştirilmiş uranyum üretebilecek üniteleri barındıran tesis, 2007 yılından bu yana kapalı bulunuyordu.