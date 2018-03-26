64 Kişi Avm'de Can Vermişti! İşte Can Pazarından Yeni Görüntüler
Abd'den Yeni Açıklama: Rus Diplomatların Sınır Dışı Edilmesi İngiltere İle Dayanışmamızı Gösteriyor
Görücü Usulünü Kabul Etmeyen Kızlarının Suratına Kızgın Yağ Döktüler
Kontrolden Çıkan Uzay Üssü Pazar Günü Türkiye'ye Düşebilir
Yaban Domuzlarını Ülkeden Uzak Tutmak İçin Sınıra Duvar Örecekler
5 Yıllık Hasret Sona Erdi! Van Gölü Ekspresi Yeniden Tatvan'da
Suudi Kadınlar, Prens İzin Verince Çarşafları Çıkardı!
Beşiktaş'ta Restoranda İki Grup Arasında Yaşanan Kavgada Döner Bıçağı Konuştu: 1 Yaralı
Kuzey Kore'den Çin'e Gizemli Yolculuk! Kim De Trendeydi
İbb'den Korkunç Kazaya İlişkin Açıklama: Bariyerleri Kaldırmışlar
Ryan Babel'e Büyük Onur: Hollanda'nın En İyisi
Sütbank'ın Sahibi İlk Kez Konuştu: Herkesin Hakkını Vereceğiz
Alara'nın Sır İntiharının Ardından Öğretmeni Görevden Uzaklaştırıldı
Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Beklenen Zam Geldi
Musleralı Uruguay, Çin'de Şampiyon Oldu
Kaçarken Her Şeyi Ona Devretmişti! Tosun'un Sağ Kolu Bakın Kim Çıktı
Atık Parçalardan 4X4 Araç Üretti! 20 Bin Liraya Mal Oldu
Gündem Olan Uber Sürücüsü: Dövmedim, Ayağı Takılıp Düştü
Otoyolda Şaşırtan Manzara! Emekleyen Bebek Korku Dolu Anlar Yaşattı
Bacelona Altyapısında Tanıdık İsimler

Kuzey Kore'den Çin'e gizemli yolculuk! Kim de trendeydi

KUZEY KORE'DEN ÇİN'E GİZEMLİ YOLCULUK! KİM DE TRENDEYDİ

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi. Trende Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un olduğuna iddia ediliyor.

Tarih : 26 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Kuzey Kore'den Çin'e Gizemli Yolculuk! Kim De Trendeydi(10/10)6

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi.

PEKİN'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e geldiğini ve trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurdu.

TRENDE KİM JON-UN'UN OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verildi.

ÇİN, OLAYDAN HABERDAR OLMADIĞINI AÇIKLADI

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Kore  Den  Çin  E  Gizemli  Yolculuk  Kim  De  Trendeydi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER