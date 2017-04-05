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kuzey kore'den bir füze denemesi daha!

KUZEY KORE'DEN BİR FÜZE DENEMESİ DAHA!

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı: İlk belirlemelere göre, fırlatılan füzenin orta ölçekli KN-15 tipi balistik füze olduğu tespit edildi

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:53
Puan Ver : Kuzey Kore'den Bir Füze Denemesi Daha!(8/10)8


 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin orta ölçekli bir balistik füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.



Pasifik Kuvvetler Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, komutanlığın yerel saatle 11.42'de bir balistik füzenin Kuzey Kore'nin Sinpo kenti yakınındaki tesisten fırlatıldığını ve füzenin 11.51'de Japon Denizi'ne düştüğünü belirlediği aktarıldı.



 



 



kaynak:habertürk








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