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kuzey kore'den açıklama: abd isterse savaşa gideriz

KUZEY KORE'DEN AÇIKLAMA: ABD İSTERSE SAVAŞA GİDERİZ

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, ABD'nin Başkan Donald Trump yönetiminde "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığını söyledi.

Tarih : 14 Nisan 2017, 12:26
Puan Ver : Kuzey Kore'den Açıklama: Abd İsterse Savaşa Gideriz(10/10)7


ABD işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Han, başkent Pyongyang'da Associated Press ajansına verdiği özel demeçte, Trump'ın attığı tweetler ve genişlettiği tatbikatlar ile Kore yarımadasında tansiyonu yükselttiğini ifade etti.



Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikalarını geçmiş yönetimle karşılaştırdıklarını belirten Han, ABD'nin, eski Başkanı Barack Obama dönemindekinden "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığı sonucuna vardıklarını dile getirdi.



 



kaynak:ahaber








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