Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, ABD'nin Başkan Donald Trump yönetiminde "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığını söyledi.



ABD işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Han, başkent Pyongyang'da Associated Press ajansına verdiği özel demeçte, Trump'ın attığı tweetler ve genişlettiği tatbikatlar ile Kore yarımadasında tansiyonu yükselttiğini ifade etti.







Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik politikalarını geçmiş yönetimle karşılaştırdıklarını belirten Han, ABD'nin, eski Başkanı Barack Obama dönemindekinden "daha hırçın ve agresif" olmaya başladığı sonucuna vardıklarını dile getirdi.







kaynak:ahaber