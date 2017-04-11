

Son dönemde yaptığı füze denemeleriyle başta ABD olmak üzere bir çok ülkenin tepkisini çeken ve son olarak ABD'nin savaş gemilerini göndererek savaş sinyalleri verdiği Kuzey Kore, ABD'nin gemilerini Kore yarımadası yakınlarına konuşlandırmasına yanıt verdi.







Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konunun ciddi bir evreye geldiği belirtilirken, ABD'nin gemilerini konuşlandırması için 'işgal için yapılan pervasızca hareketler' olarak değerlendirildi.







kaynak:ahaber