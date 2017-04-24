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kuzey kore'den abd'ye tehdit! tek darbeyle vururuz

KUZEY KORE'DEN ABD'YE TEHDİT! TEK DARBEYLE VURURUZ

Kuzey Kore, ABD'nin Kore Yarımadası'na gönderdiği uçak gemisi USS Carl Vinson'ı vurmaya hazır olduğunu duyurdu.

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:19
Puan Ver : Kuzey Kore'den Abd'ye Tehdit! Tek Darbeyle Vururuz(6/10)7


Kuzey Kore ile ABD ve Asyalı müttefikleri arasında başlayan gerginlik tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın USS Carl Vinson uçak gemisini Kore Yarımadası sularına göndermesine Kuzey Kore'de yönetimde olan Kuzey Kore İşçi Partisi'nden yanıt geldi.



"TEK BİR VURUŞTA BATIRMAK ÜZERE SAVAŞA HAZIRIZ"



Deutsche Welle'nin haberine göre, parti merkez komitesinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yer alan açıklamada, "Devrimci güçlerimiz ABD'nin nükleer güce sahip uçak gemisini tek bir vuruşta batırmak için savaşa hazırdır" denildi.

Gazetede uçak gemisinin vurulmasının Kuzey Kore'nin "askeri gücünü göstermek için güncel bir örnek" olacağı belirtildi.



 



kaynak:sabah








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