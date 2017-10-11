Füze denemelerinden vazgeçmeyen Kuzey Kore, Trump'ın BM kürsüsünden dile getirdiği tehditleri unutmadı. Kim'in Dışişleri Bakanı Rİ, "ABD'ye karşılığımız sözle değil ateş topu ile olacak" dedi.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki füze gerilimini artıracak açıklama Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'ndan geldi.

"TRUMP SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ, CEVABIMIZ ATEŞ TOPU OLACAK"

Rus haber ajansı TASS, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'nun yaptığı açıklamada, Trump'ın geçen ay BM zirvesinde yaptığı açıklamalarla iki ülke arasındaki savaşın fitilini ateşlediğini ve Kuzey Kore'nin cevabının sözle değil ateş topu ile olacağını söylediğini duyurdu.

"NÜKLEER FAALİYETLER DİYALOG KONUSU OLAMAZ"

Geçen ay, Trump'ın Kuzey Kore'ye karşı savaş ilan ettiğini açıklayan Ri, son olarak "Nükleer silahlarımızın ana konu olduğu hiçbir görüşmeye katılmayı kabul etmeyeceğiz" dedi.

TRUMP'A "UĞURSUZ" DEMİŞTİ

Daha önce Trump'a uğursuz diyen Ri, Amerika ile aralarındaki güç dengesi farkını kapatmak için hedefe çok yaklaştıklarını belirtti.

Kaynak: haberinburada