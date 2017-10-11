Yıldırım Net Rakam Vardi! Pkk'ya Katılımda Büyük Düşüş
Kuzey Kore'den Abd'ye: Karşılığımız Sözle Değil Ateş Topu İle Olacak!
Ikyb Açıkladı: Irak Ordusu Kerkük Ve Musul'a Operasyon Düzenleyecek!
Türkiye'nin Tepki Gösterdiği, Abd'nin Sahip Çıktığı Büyükelçi John Bass Kimdir?
Başbakan Yıldırım'dan Kalkınma Bakanı Elvan'a: Yanlış Yaptıysan Canına Okurum
Korkuteli Savcısı Kadir Küçüköner'i Vuran Polis Ve Eşi Tutuklandı
Bahçeli'nin 82 Kerkük Çıkışına Fethiye'den İsyan: 82'me Dokunma!
Belçika Mahkemesinin Skandal Pkk Kararına, Savcılık İtiraz Etti
Gülhane'de Otel Yangını! Tramvay Kabataş - Sultanahmet Arasında Durdu
Facebook Ve Instagram Çöktü!
Emine Erdoğan Twitter Hesabı Açtı!
Son Dakiak! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Abd'li Mevkidaşı Tillerson İle Vize Krizini Görüştü
Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak

Kuzey Kore'den ABD'ye: Karşılığımız Sözle Değil Ateş Topu İle Olacak!

KUZEY KORE'DEN ABD'YE: KARŞILIĞIMIZ SÖZLE DEĞİL ATEŞ TOPU İLE OLACAK!

Füze denemelerinden vazgeçmeyen Kuzey Kore, Trump'ın BM kürsüsünden dile getirdiği tehditleri unutmadı. Kim'in Dışişleri Bakanı Rİ, "ABD'ye karşılığımız sözle değil ateş topu ile olacak" dedi.

Tarih : 11 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Kuzey Kore'den Abd'ye: Karşılığımız Sözle Değil Ateş Topu İle Olacak!(8/10)4

ABD ile Kuzey Kore arasındaki füze gerilimini artıracak açıklama Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'ndan geldi.

"TRUMP SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ, CEVABIMIZ ATEŞ TOPU OLACAK"

Rus haber ajansı TASS, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'nun yaptığı açıklamada, Trump'ın geçen ay BM zirvesinde yaptığı açıklamalarla iki ülke arasındaki savaşın fitilini ateşlediğini ve Kuzey Kore'nin cevabının sözle değil ateş topu ile olacağını söylediğini duyurdu.

"NÜKLEER FAALİYETLER DİYALOG KONUSU OLAMAZ"

Geçen ay, Trump'ın Kuzey Kore'ye karşı savaş ilan ettiğini açıklayan Ri, son olarak "Nükleer silahlarımızın ana konu olduğu hiçbir görüşmeye katılmayı kabul etmeyeceğiz" dedi.

TRUMP'A "UĞURSUZ" DEMİŞTİ

Daha önce Trump'a uğursuz diyen Ri, Amerika ile aralarındaki güç dengesi farkını kapatmak için hedefe çok yaklaştıklarını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Kore  Den  Abd  Ye  Karşılığımız  Sözle  Değil  Ateş  Topu  İle  
Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER