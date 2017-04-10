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kuzey kore'den abd'ye gözdağı

KUZEY KORE'DEN ABD'YE GÖZDAĞI

Kuzey Kore, nükleer silahlarının, Suriye'ye hava saldırısı düzenleyen ABD'nin askeri tehdidine karşı gerekli bir caydırıcı unsur olduğunu ileri sürdü.

Tarih : 10 Nisan 2017, 09:43
Puan Ver : Kuzey Kore'den Abd'ye Gözdağı(7/10)5


Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla ABD'nin Beşşar Esed rejimine ait bir hava üssünü hedef alan füze saldırılarını gerekçe göstererek, kendi nükleer silahlarının gerekli bir caydırıcı unsur olduğunu ve kendini korumak için savunma gücünü artıracağını açıkladı.



Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın, ismi belirtilmeyen bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Suriye'ye düzenlediği saldırıların "kesinlikle affedilemez" olduğu ve Washington'un "savaş için sürekli pervasız hareket etmesine" karşı ülkeyi korumak adına nükleer silahları meşrulaştırdığı bildirildi.



Açıklamada, Kuzey Kore'nin "eksenindeki nükleer güçle sahip olduğu muazzam askeri kuvvetin", ABD tarafından düzenlenecek olası bir saldırganlığı engelleyeceği belirtildi.



 



kaynak:kanal7








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