Kuzey Kore, balistik füze denemeleri ve nükleer çalışmalardan vazgeçmeyeceğini bir kez daha ilan etti.

BASIN TOPLANTISINI İPTAL ETTİ, YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 50. Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yapacağı basın toplantısını iptal ederek yazılı açıklama yayımladı.

"NÜKLEER SİLAHLARI ABD'YE KARŞI KULLANABİLİRİZ"

Kuzey Kore'nin hiçbir koşul altında nükleer silahlarını ya da balistik füzelerini müzakere masasına getirmeyeceğini vurgulayan Ri, ülkesinin nükleer silahları ABD hariç hiçbir ülkeye karşı kullanmayı amaçlamadığını kaydetti.

ABD'NİN KUZEY KORE TAVRINA DESTEK VEREN ÜLKELERE DE TEHDİT

ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı eylemlerine katılan herhangi bir ülkeye karşı bu planların değişeceğini belirten Ri, Kore yarımadasındaki krizin arkasında tamamen Washington yönetimi olduğunu ifade etti.

"ABD'YE AĞIR BİR DERS VERMEYE HAZIRIZ"

Ri, "Kuzey Kore, stratejik nükleer gücüyle ABD'ye ağır bir ders vermeye hazır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: haberinburada