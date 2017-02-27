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kuzey kore'de yeni infaz iddiası

KUZEY KORE'DE YENİ İNFAZ İDDİASI

Kuzey Kore'de üst düzey 5 güvenlik yetkilisinin ülkenin lideri Kim Jong-un'u "kızdıran" bir rapor hazırladıkları gerekçesiyle idam edildiği öne sürüldü.

Tarih : 27 Şubat 2017, 16:43
Puan Ver : Kuzey Kore'de Yeni İnfaz İddiası(8/10)7


Kuzey Kore'de üst düzey 5 güvenlik yetkilisinin ülkenin lideri Kim Jong-un'u "kızdıran" bir rapor hazırladıkları gerekçesiyle idam edildiği öne sürüldü.



Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore istihbarat servisi görevlileri, 5 üst düzey güvenlik yetkilisinin "yalan rapor" hazırladıkları gerekçesiyle uçaksavarlarla öldürüldüğünü gizli bir oturumda milletvekillerine söyledi.



İnfazların Kuzey Kore lideri Kim'in üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın, Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olmadığı tahmin ediliyor.



Güney Koreli milletvekili Lee Cheol Woo, infaz edilen güvenlik yetkililerinin, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle ocak ayında görevden el çektirilen eski devlet güvenlik şefi Kim Won Hong'un departmanında çalıştığını bildirdi.



 



kaynak:haberler








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