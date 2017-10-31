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Kuzey Kore'de Nükleer Denemenin Yapıldığı Alanda Tünel Çöktü: 200 Ölü

KUZEY KORE'DE NÜKLEER DENEMENİN YAPILDIĞI ALANDA TÜNEL ÇÖKTÜ: 200 ÖLÜ

Kuzey Kore'de nükleer füze denemelerinin yapıldığı alandaki bir tünelde 20 gün önce göçük yaşandığı ortaya çıktı. Faciada 200 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 31 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : Kuzey Kore'de Nükleer Denemenin Yapıldığı Alanda Tünel Çöktü: 200 Ölü(7/10)3

Kuzey Kore'de nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

İNŞAATI BİTMEMİŞ TÜNEL ÇÖKTÜ

Yonhap ajansının haberine göre, Japon Asahi televizyonu, Kuzey Kore'deki nükleer deneme alanı Punggye-ri'de inşaatı henüz bitmemiş bir tünelin çöktüğünü duyurdu.

İKİ KEZ GÖÇÜK YAŞANDI

Olayda, yaklaşık 100 kişinin göçük altında kaldığı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir göçüğün meydana gelmesi sonucu 100'e yakın kişinin daha yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

UYDU FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Kuzey Kore yönetimi, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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