2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşıp 787 kilometre kateden Hwasong-12 füzesini geliştiren ekip, başkent Pyongyang'da binlerce kişi tarafından çılgınlar gibi karşılandı.



Dünyayı ABD ile nükleer savaşın eşiğine getiren Kuzey Kore, son dönemde peş peşe gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından başkent Pyongyang'da kutlama yaptı.



Geçen hafta Pazar günü fırlatılan ülkenin en uzun menzilli füzesi Hwasong-12'yi üreten ekip, büyük sevgi gösterileriyle karşılandı.



Otobüslerle Pyongyang'a giren mühendisler ve askerler, yol kenarlarına dizilmiş binlerce Kuzey Korelinin alkışları arasında ilerledi. Ellerindeki çiçekler ve bayrakları sallayan kalabalığın fotoğraflarını, resmi haber ajansı KCNA dünyaya servis etti.



Batılı ülkeleri dinlemeyip testlere devam eden Kuzey Kore'nin ateşlediği son füze, nükleer başlık taşıyabiliyor. 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşan ve 787 kilometre kateden Hwasong-12, Japonya'nın batı kıyılarına düştü.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fırlatılırken bizzat denetlediği füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki üssünü vurabiliyor.







kaynak:sabah