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kuzey kore'de bir abd vatandaşı daha tutuklandı

KUZEY KORE'DE BİR ABD VATANDAŞI DAHA TUTUKLANDI

Kuzey Kore, bir ABD vatandaşının daha tutuklandığını teyit etti.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 13:15
Puan Ver : Kuzey Kore'de Bir Abd Vatandaşı Daha Tutuklandı(7/10)8


Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kore asıllı ABD vatandaşı Kim Sang Dok'un 22 Nisan'da Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandığını açıkladı.



Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde profesör sıfatıyla ders vermesi için ülkeye çağrılan, 50'li yaşlarındaki ABD vatandaşı Kim'in "ülkeyi karıştırmaya yönelik düşmanlık eylemi" ile suçlandığı kaydedildi.



Kim, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üçüncü ABD vatandaşı oldu.



ABD vatandaşı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Otto Warmbier geçen yıl Kuzey Kore'de tutuklanmıştı. Kuzey Kore Yüksek Mahkemesi, Warmbier'i, ceza kanununun 60. maddesi uyarınca "ABD hükümetinin Kuzey Kore'ye karşı izlediği düşmanca politika çerçevesinde ülkeye turist olarak girdikten sonra halkın birliğini bozmaya çalışmak" suçundan mahkum etmişti.



 



kaynak:sabah








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