Yaptığı haberler nedeniyle gözaltına alınan muhabir Rupert Wingfield-Hayes ve birlikte çalıştığı ekip, sınır dışı ediliyor. Pyongyang yönetiminin muhabirin başkentteki günlük hayatla ilgili yaptığı haberlerden hoşlanmadığı bildiriliyor.



BBC muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, Kuzey Kore'de yaptığı haberler nedeniyle gözaltına alındı. BBC prodüktörü Maria Byrne ile kameraman Matthew Goddard da Cuma günü Kuzey Kore'den ayrılmak üzereyken Wingfield-Hayes'le beraber gözaltına alındı.







Wingfield-Hayes, Kuzey Koreli yetkililer tarafından sekiz saat sorgulandı ve kendisine bir açıklama imzalatıldı. BBC ekibi sınır dışı edilmek üzere havaalanına götürüldü.







BBC muhabiri ve ekibi İşçi Partisi kongresi öncesi Kuzey Kore'ye gitmişti. Ekibe, araştırma seyahati için ülkede bulunan Nobel Ödülü sahiplerinden oluşan bir heyet de eşlik ediyordu.







BBC'nin hala Pyongyang'da bulunan muhabiri Stephen Evans, Kuzey Kore yönetiminin, Wingfield-Hayes'in başkentteki hayatla ilgili yaptığı haberlerden rahatsız olduğunu söyledi.