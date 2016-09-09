KUZEY KORE'DE 5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kuzey Kore, nükleer savaş başlıklarını ölçmek için yaptığı nükleer patlama denemesinin başarılı olduğunu açıkladı. 5.3 büyüklüğünde depreme sebep olan denemenin ardından tüm dünyadan tepki yağdı
Kuzey Kore, nükleer savaş başlıklarını ölçmek için yaptığı nükleer patlama denemesinin başarılı olduğunu açıkladı. 5.3 büyüklüğünde depreme sebep olan denemenin ardından tüm dünyadan tepki yağdı
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