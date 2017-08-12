İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Kuzey Kore'de 3.5 milyon kişi savaşmak için hazır bekliyor

KUZEY KORE'DE 3.5 MİLYON KİŞİ SAVAŞMAK İÇİN HAZIR BEKLİYOR

Kuzey Kore'de, BM yaptırımları ve ABD'ye karşı koyabilmek adına gönüllü olan 3.5 milyon kişi orduya katılmak için başvuruda bulundu.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 15:30
Puan Ver : Kuzey Kore'de 3.5 Milyon Kişi Savaşmak İçin Hazır Bekliyor(7/10)3

Kuzey Kore rejimi, ABD ile yaşanan nükleer silah krizine ve Birleşmiş Milletler'in ülkeye uyguladığı yaptırımlara karşı koymak için bir bölümünün eski askerlerden oluşan 3.5 milyon kişinin orduya katılmak için başvurduğunu söyledi.

BM YAPTIRIMLARI VE ABD'YE KARŞI GÖNÜLLÜ OLDULAR

Kuzey Kore yönetimi bir açıklama yaparak, ülkedeki 3.5 milyon işçi, asker ve parti üyesinin yeni BM yaptırımları ve ABD ile savaşmak için orduya katılmaya gönüllü olduğunu belirtti. Kuzey Kore'nin resmi gazetesi olan Rodong Sinmun'da yayınlanan yazıda, gönüllülerin BM'nin yeni yaptırımlarını açıklamasının ardından orduya katılma başvurusu yaptığı belirtildi.

BAŞKENT PYONGYANG'DA KİTLESEL BİR MİTİNG DÜZENLENECEK

Bu hafta Trump'ın Kuzey Kore'nin 'öfke ve ateşle' karşılaşacağı yönündeki sözlerinin ardından, Asya ülkesi Pasifik'teki ABD adası Guam'ı vurmaya hazırlandığını açıklamış, Pyongyang ve Washington arasındaki gerilim bu gelişmelerin ardından zirve yapmıştı.

Resmi haber ajansı KCNA, Çarşamba günü Kim Jong Un yönetimine destek için başkent Pyongyang'da kitlesel bir miting düzenlendiğini duyurmuştu.

Ağustos 2015'te, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede mayın patlaması üzerine 1 milyon Kuzey Korelinin orduya başvurduğu belirtilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Kore  De  35  Milyon  Kişi  Savaşmak  İçin  Hazır  Bekliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER