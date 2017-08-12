Kuzey Kore'de, BM yaptırımları ve ABD'ye karşı koyabilmek adına gönüllü olan 3.5 milyon kişi orduya katılmak için başvuruda bulundu.

Kuzey Kore rejimi, ABD ile yaşanan nükleer silah krizine ve Birleşmiş Milletler'in ülkeye uyguladığı yaptırımlara karşı koymak için bir bölümünün eski askerlerden oluşan 3.5 milyon kişinin orduya katılmak için başvurduğunu söyledi.

BM YAPTIRIMLARI VE ABD'YE KARŞI GÖNÜLLÜ OLDULAR

Kuzey Kore yönetimi bir açıklama yaparak, ülkedeki 3.5 milyon işçi, asker ve parti üyesinin yeni BM yaptırımları ve ABD ile savaşmak için orduya katılmaya gönüllü olduğunu belirtti. Kuzey Kore'nin resmi gazetesi olan Rodong Sinmun'da yayınlanan yazıda, gönüllülerin BM'nin yeni yaptırımlarını açıklamasının ardından orduya katılma başvurusu yaptığı belirtildi.

BAŞKENT PYONGYANG'DA KİTLESEL BİR MİTİNG DÜZENLENECEK

Bu hafta Trump'ın Kuzey Kore'nin 'öfke ve ateşle' karşılaşacağı yönündeki sözlerinin ardından, Asya ülkesi Pasifik'teki ABD adası Guam'ı vurmaya hazırlandığını açıklamış, Pyongyang ve Washington arasındaki gerilim bu gelişmelerin ardından zirve yapmıştı.

Resmi haber ajansı KCNA, Çarşamba günü Kim Jong Un yönetimine destek için başkent Pyongyang'da kitlesel bir miting düzenlendiğini duyurmuştu.

Ağustos 2015'te, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede mayın patlaması üzerine 1 milyon Kuzey Korelinin orduya başvurduğu belirtilmişti.

Kaynak: haberinburada