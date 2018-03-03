KUZEY KORE, TRUMP'IN UZATTIĞI ZEYTİN DALINI KIRDI!
Kuzey Kore yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Pyongyang yönetimi ile sadece doğru koşullar altında görüşmeyi isteriz." açıklamasına tepki gösterdi.
"DİYALOG OLMAYACAK"
Yonhab haber ajansının haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin kendileri ile görüşme için şart öne sürmesi halinde iki ülke arasında herhangi bir diyaloğun olmayacağı bildirildi.
"YALVARMAYACAĞIZ!"
Kuzey Kore'nin, Washington yönetimiyle diyalog karşılığında nükleer ve füze programlarını terk etme niyetinin olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Sorunun barışçıl ve diplomatik yolla çözülmesinden yanayız ancak hiçbir zaman diyalog için yalvarmayacağız. ABD'nin sürekli dönüp dolaşıp dillendirdiği askeri seçenekten de kaçınmayacağız." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Trump'ın şartlı diyalog açıklamasının, Washington'un, Kuzey Kore ile diyalog istemediğini teyit ettiğini gösterdiği" belirtildi.
TRUMP, "GÖRÜŞMEK İSTERİZ" DEMİŞTİ
Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile diyalog kurmak isteriz ancak sadece doğru koşullar altında." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sırp Çetenin Büyük Soygun Planını Uçak Bagaj Fişleri Ele Verdi
- İstanbul'da Adeta Gök Delindi! Meteorolojiden Kritik Uyarı Geldi
- Penisine Sapladığı 7 Cm'lik İğne Ameliyatla Çıkarıldı
- 2 Yunan Askerinin Gözaltındaki Ve Savcılıktaki İfadesi Çelişti!
- Asker Eğlencesinde Tünelde Mermi Yağmuru! Ortalık Savaş Alanına Döndü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
- Abd'nin Küba Baharı Kısa Sürdü! Artık Üst Düzey Diplomat Gönderilmeyecek
- 1,5 Milyonluk Penguen Sürüsü Keşfedildi! Uzaydan Da Görüntülenmişti
- Netanyahu'nun Zor Anları! 5 Saat Boyunca Evinde Sorgulandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar