KUZEY KORE, OLİMPİYATA DELEGASYON GÖNDERECEK
Kuzey Kore, gelecek ay Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na delegasyon gönderecek.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na Kuzey Kore delegasyon gönderme kararı aldı.
İKİ YIL SONRA BİR İLK
İki ülkenin üst düzey yetkililerini yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez bir araya getiren toplantının ardından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin olimpiyat oyunlarına atlet, idareci, gözlemci, gazeteci ve taraftarların yer alacağı bir delegasyon göndereceği kaydedildi.
İKİ ÜLKE SPORCULARININ SEREMONİDE BİRLİKTE YÜRÜMESİ TEKLİF EDİLDİ
Toplantıda Güney Koreli yetkililerin, açılış seremonisinde iki ülke sporcularının 2006 Torino Kış Olimpiyatları'ndaki gibi birlikte yürümesini teklif ettiği belirtildi.
1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sonrasında Kuzey Kore ile Güney Kore resmen birbirinden ayrılmıştı. Kuzey Kore, 1988 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nı boykot ederek katılmamıştı.
Kaynak: haberinburada
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