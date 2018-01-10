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Kuzey Kore, Olimpiyata Delegasyon Gönderecek

KUZEY KORE, OLİMPİYATA DELEGASYON GÖNDERECEK

Kuzey Kore, gelecek ay Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na delegasyon gönderecek.

Tarih : 10 Ocak 2018, 08:40
Puan Ver : Kuzey Kore, Olimpiyata Delegasyon Gönderecek(9/10)5

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na Kuzey Kore delegasyon gönderme kararı aldı.

İKİ YIL SONRA BİR İLK

İki ülkenin üst düzey yetkililerini yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez bir araya getiren toplantının ardından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin olimpiyat oyunlarına atlet, idareci, gözlemci, gazeteci ve taraftarların yer alacağı bir delegasyon göndereceği kaydedildi.

İKİ ÜLKE SPORCULARININ SEREMONİDE BİRLİKTE YÜRÜMESİ TEKLİF EDİLDİ

Toplantıda Güney Koreli yetkililerin, açılış seremonisinde iki ülke sporcularının 2006 Torino Kış Olimpiyatları'ndaki gibi birlikte yürümesini teklif ettiği belirtildi.

1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sonrasında Kuzey Kore ile Güney Kore resmen birbirinden ayrılmıştı. Kuzey Kore, 1988 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nı boykot ederek katılmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Kore  Olimpiyata  Delegasyon  Gönderecek    haber

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