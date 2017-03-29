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kuzey kore nükleer testte son adımı atıyor

KUZEY KORE NÜKLEER TESTTE SON ADIMI ATIYOR

Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin altıncı kez nükleer bir denemeye daha hazırlandığını, hatta hazırlık aşamalarında sona geldiğini gösteriyor.

Tarih : 29 Mart 2017, 15:43
Puan Ver : Kuzey Kore Nükleer Testte Son Adımı Atıyor(6/10)6


Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin altıncı kez nükleer bir denemeye daha hazırlandığını, hatta hazırlık aşamalarında sona geldiğini gösteriyor.



İddiaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un büyükbabasının doğum gününde altıncı kez balistik füze denemesi gerçekleştirecek.  Böylece Dünya 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin nükleer  denemesine bir kez daha şahit olacak.








Etiketler: Kuzey  Kore  Nükleer  Testte  Son  Adımı  Atıyor    haber

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