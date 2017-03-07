KUZEY KORE-MALEZYA GERİLİMİ YÜKSELİYOR
Kuzey Kore, Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasakladığını açıkladı.
Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansı, Pyongyang yönetiminin, Malezya'daki Kuzey Koreli diplomatlar ve Kuzey Kore vatandaşlarının güvenliği konusunda teminat verilinceye kadar Malezya vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını geçici olarak yasakladığını duyurdu.
Pyonyang yönetiminin bu kararı üzerine Malezya, Kuzey Koreli diplomatların ülkeden ayrılmasını yasakladı.
Yerel basında çıkan haberlere göre Malezya hükümeti, Kuzey Kore'nin bu sabah Malezya vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini geçici yasaklamasının ardından Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinde çalışan personelin ülkeden çıkışına yasak getirdi.
kaynak:sabah
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