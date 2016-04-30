

Kuzey Kore'nin dünyaya savurduğu savaş tehditleriyle bilinen devlet başkanı Kim Jong-un'un çekilen son fotoğrafları liderin oldukça şimanladığını gösteriyor. Kuzey Kore'de halkın büyük bir bölümünün açlık çektiği ileri sürülüyor.



Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un ise halkının açlık çekmesine aldırmadan İsviçre Emmental peyniri, Japon Kobe bifteği ve Fransız şampanyalarıyla gününü gün ettiği iddia ediliyor. Kim'in son dönemde aşırı kilo alması "iyi beslendiğini" gösteriyor. Geçtiğimiz yıl ülkenin ciddi bir açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı.



Ordusunun bir tatbikatını izleyen 'Kim'in tombul yanakları ve paltosuna rağmen gizleyemediği büyük göbeği dikkatlerden kaçmadı. 'Kim' daha önce de İsviçre Emmental peynirini, Japon Kobe bifteğini ve Fransız yapımı Cristal marka şampanyayı çok sevdiğini açıklamıştı.



Geçtiğimiz yıllarda liderin kalp rahatsızlıkları yaşadığı iddia edilmişti.



