Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya açıklama yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, uluslararası camianın tepkisini çeken balistik füze denemesinin, "işgal üssü" olarak tanımladığı ABD'ye ait Guam Adası'nı çevreleme yönünde önemli girişim olduğunu belirtti.

"FÜZE DENEMELERİMİZ DEVAM EDECEK"

Kim, ülkesinin, stratejik savunmasını geliştirmek üzere gelecekte de Pasifik'i hedef alan füze denemeleri yapmayı sürdüreceğini vurgulayarak, son füze denemesinin Guam Adası'nı da içeren Pasifik'te gelecekteki askeri operasyonlarının ilk adımı olduğunu bildirdi.

FÜZENİN FIRLATILMASINA KİM DE ŞAHİT OLDU

Haberde, Kuzey Kore liderinin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası üzerinden geçen orta menzilli balistik füzenin fırlatılışında bizzat hazır bulunduğu kaydedildi.

GUAM'DAN GÜNEY KORE'YE ASKERİ TAKVİYE

Öte yandan, Güney Kore, füze denemesinin ardından Kuzey'den gelecek olası saldırıya karşı ABD'li muhataplarından Guam'daki Amerikan B-1B bombardıman uçaklarının ülkesine konuşlandırılmasını istedi.

Seul'e destek için B-1B'ler dışında B-52 bombardıman uçakları, füzesavarlar, nükleer denizaltıları ve uçak gemilerinin sevk edilebileceği belirtiliyor.

ASKERİ TAKVİYE KONUSUNDA PENTAGON'DAN YORUM YOK

Konunun, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Güney Koreli mevkidaşı Song Young-moo ile Pentagon'da yapması beklenen görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. Pentagon yetkilileri ise olası askeri takviyenin neleri içereceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

ABD: MÜTTEFİKLERİMİZİ KORUMAYA HAZIRIZ

Pentagon Sözcüsü Yarbay Christopher Logan, "ABD, Kuzey Kore'den gelebilecek tehdide karşı hem kendisini hem de müttefiklerini korumaya ve bunun için geniş bir yelpazedeki imkanları seferber etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

K.KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ EN ÇOK ABD'Yİ RAHATSIZ ETMİŞTİ

Kuzey Kore'nin denemesi, başta füzenin hava sahasından geçtiği Japonya olmak üzere bölge ülkeleri ve ABD'nin tepkisine yol açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Japon ve Güney Koreli muhattaplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklamıştı.

BM KUZEY KORE'Yİ KINAMIŞ VE BİR DİZİ YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Pyongyang yönetimini sert şekilde kınamıştı.

Kaynak: haberinburada