Son aylarda denemesini yaptığı balistik ve nükleer füzeler nedeniyle ABD ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore'nin, akşam saatlerinde (yerel saatle sabah 06:06'da) Japonya'ya füze fırlattığı açıklandı.

HÜKÜMET HALKI TEDBİRLİ OLMAYA ÇAĞIRDI

Japon hükümeti, J-Alert uyarı sistemiyle füzenin Kuzey Japonya'yı hedef aldığını belirterek buradaki halktan olası tehlikelere karşı tedbirli olmasını istedi.

FÜZE JAPONYA'YI PAS GEÇTİ

Kuzey Kore'nin ateşlediği balistik füzenin Japonya'yı pas geçtiği bildirildi. Japon resmi kanalı NHK da, füzenin herhangi bir hasara yol açmadığını açıkladı.

KITALAR ARASI FÜZE DENEMİŞTİ

Kuzey Kore, 28 Temmuz ve 26 Ağustos'ta da yine balistik füze denemeleri yapmıştı. 26 Ağustos'ta fırlatılan 3 füzenin Gangwon bölgesinden fırlatıldığı ve denize düşmeden önce 250 kilometre boyunca havada kaldığı belirtilmişti.

28 Temmuz'da fırlatılan füzenin ise "kıtalar arası" olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: haberinburada