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Kuzey Kore İle Gerilen ABD, Savaş Gemisini Güney Çin Denizi'ne Gönderdi!

KUZEY KORE İLE GERİLEN ABD, SAVAŞ GEMİSİNİ GÜNEY ÇİN DENİZİ'NE GÖNDERDİ!

Kuzey Kore ile karşılıklı tehditlerle gerilim yaşayan ABD, yeni bir cephe daha açtı. Filipinli bir yetkili, ABD'ye ait savaş gemisinin Çin'in yapay bir adasının yakınlarında seyrettiğini bildirdi.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Kuzey Kore İle Gerilen Abd, Savaş Gemisini Güney Çin Denizi'ne Gönderdi!(10/10)6

ABD'ye ait USS John S. McCain savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde yer alan Çin'in yapay Mischief Resif'i yakınlarında seyrettiği açıklandı.

ÇİN GEMİLERİNDEN UYARI YAPILIP YAPILMADIĞI BİLİNMİYOR!

Adının açıklanmasını istemeyen Filipinli bir donanma yetkilisi yaptığı açıklamada, olay sırasında yakınlarda Çin gemilerinin de bulunduğunu aktararak, Çin gemilerinden ABD'ye ait destroyere bölgeyi terk etme çağrısı yapılıp yapılmadığını bilmediğini ifade etti.

"ABD, ÇİN'İN TARTIŞMALI SULARDAKİ TOPRAK İDDİALARINA MEYDAN OKUYACAK"Öte yandan Filipinli bir güvenlik yetkilisi, ABD'li yetkililerin Filipinler ordusuna, Çin'in tartışmalı sulardaki toprak iddialarına meydan okuyacağını bildirdiğini ancak operasyonda Filipinler güçlerinin yer almadığını kaydetti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE 6 ÜLKE HAK İDDİA EDİYOR

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

YAPAY ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI GERİLİME SEBEP OLUYOR

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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