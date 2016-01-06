

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM...







Pyongyang yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hidrojen bombası denemesinin yerel saatle 10.00'da yapıldığı ve başarılı olduğu belirtildi. Pyongyang'ın açıklamasından önce denemenin yapıldığı Punggye-ri bölgesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.







Kuzey Kore resmi televizyon kanalından yapılan açıklama, 5.1 şiddetinde sarsıntı tespit edilmesinden saatler sonra geldi.







Kuzey Kore'nin 2006 yılından bu yana Punggye-ri'de üç yer altı nükleer deneme yaptığı düşünülüyor. Kuzey Kore resmi televizyon kanalında denemeyi duyuran spiker, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ilk hidrojen bombası denemesi 6 Ocak 2016'da saat 10.00'da başarıyla gerçekleştirilmiştir" dedi.