O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

KUZEY KORE HİDROJEN BOMBASI PATLATTI


KUZEY KORE HİDROJEN BOMBASI PATLATTI
Tarih : 06 Ocak 2016, 13:55
Puan Ver : Kuzey Kore Hidrojen Bombası Patlattı(6/10)6


5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM...


 


Pyongyang yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hidrojen bombası  denemesinin yerel saatle 10.00'da yapıldığı ve başarılı olduğu belirtildi. Pyongyang'ın açıklamasından önce denemenin yapıldığı  Punggye-ri bölgesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 


 


Kuzey Kore resmi televizyon kanalından yapılan açıklama,  5.1 şiddetinde sarsıntı tespit edilmesinden saatler sonra geldi.


 


Kuzey Kore'nin 2006 yılından bu yana Punggye-ri'de üç yer altı nükleer deneme yaptığı düşünülüyor. Kuzey Kore resmi televizyon kanalında denemeyi duyuran spiker, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ilk hidrojen bombası denemesi 6 Ocak 2016'da saat 10.00'da başarıyla gerçekleştirilmiştir" dedi.







Etiketler: Kuzey  Kore  Hidrojen  Bombası  Patlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER