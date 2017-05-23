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Kuzey Kore-Güney Kore Sınırında Çatışma
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kuzey kore-güney kore sınırında çatışma

KUZEY KORE-GÜNEY KORE SINIRINDA ÇATIŞMA

Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra yakın bir bölgede yeni bir füze fırlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada fırlatılan cismin tanımlanamadığı belirtildi.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 13:42
Puan Ver : Kuzey Kore-Güney Kore Sınırında Çatışma(10/10)11


Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra yakın bir bölgede tanımlanamayan bir cismi fırlattığını açıkladı. Yonhap haber ajansının haberine göre, ise söz konusu cismin fırlatılmasından sonra Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'ye ateşle karşılık verdi.



2017 yılında füze denemelerini artıran Kuzey Kore, son dönemde sık sık yeni füze denemeleri gerçekleştiriyor. ABD'nin Kore Yarımadasına USS Carl Vinson uçak gemisini göndermesinden sonra suların ısındığı bölgede Kuzey Kore, yeni füze denemeleri ile göz dağı veriyor.



Geçen hafta yeni bir füze daha fırlatan Kuzey Kore, dün yaptığı açıklamada 500 kilometre menzile sahip yeni bir balistik füze geliştirdiğini duyurmuştu.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Kuzey  Kore-Güney  Kore  Sınırında  Çatışma    haber

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