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KUZEY KORE, GUAM'A FÜZE FIRLATMA PLANINI ERTELEDİĞİNİ DUYURDU


Kuzey Kore, Guam'a Füze Fırlatma Planını Ertelediğini Duyurdu
Tarih : 15 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : Kuzey Kore, Guam'a Füze Fırlatma Planını Ertelediğini Duyurdu(9/10)5

Batı Pasifik'teki, ABD'ye ait Guam Adası'na uzun menzilli füze fırlatma hazırlığındaki Kuzey Kore, bu planını şimdilik ertelediğini açıkladı. Kuzey Kore'nin, füze denemesinden önce muhataplarının hareketlerini izleyeceği belirtildi.

ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın resmi kaynaklara dayandırdığı haberde, Kuzey Kore ordusunun kendisine sunduğu planları değerlendiren Devlet Başkanı Kim Jong-un, daha önce ilan edilen denemeyi "şimdilik" askıya aldığı bildirildi.

Haberde, Kim'in füze denemesi için karar vermeden önce bir süre "muhataplarının hareketlerini izleyeceği" belirtildi. Kim'in muhataplarının "Kore yarımadası ve civarındaki tehlikeli ve pervasız hareketlerini sürdürmesi halinde" füze denemesinin yapılmasına onay vereceği kaydedildi.

BÜYÜK BİR HARİTAYI İNCELERKEN GÖRÜLDÜ

Haberle yayınlanan fotoğraflarda, Kuzey Kore ordusunun füze denemelerinden sorumlu Stratejik Kuvvetler birimini teftiş eden Kim'in, üzerinde, Kuzey Kore'den Guam Adası'na doğru, Japonya üzerinden geçen bir güzergahın işaretli olduğu büyük bir haritayı incelediği görüldü.

"DENEME HIZLA SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR"

Ordunun, Kuzey Kore liderine onay için sunduğu iddia edilen plan kamuoyuna ilk kez açıklandığında, ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Pasifik topraklarını veya ana vatanını hedef alan herhangi bir füze denemesinin "hızla savaşa dönüşebileceği" uyarısı yapmıştı.

Mattis, "İnsanları hedef alıp sonuçlarına katlanmayacağınız bir dünyada yaşadığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

'ASKERİ PROVAKASYON' DEĞERLENDİRMESİ

Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden, Kuzey Kore'ye askeri müdahale seçeneğini gündeme getirmesi üzerine Guam'a füze fırlatma tehdidinde bulunmuştu.Kim'in yeni açıklamalarının, Pyongyang yönetiminin bölgedeki tansiyonu düşürme arayışını ve ABD'den bu konuda adım atmasını beklediğini yansıttığı yorumları yapılıyor.Söz konusu adımın gelecek ay gerçekleştirilecek ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatının ertelenmesi veya B1 bombardıman uçaklarının Kore yarımadası üzerinde uçuşunun durdurulması olabileceği belirtiliyor. Kuzey Kore yönetimi her iki hareketliliği de "askeri provokasyon" olarak değerlendiriyor.

ABE VE TRUMP, KONUYU BİRLİKTE ELE ALDI

Öte yandan Kuzey Kore basınında çıkan haberin ardından, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde konuyu ele aldığı bildirildi.Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Abe, "ABD lideri ile Kuzey Kore'nin söz konusu füze denemesini yapmasının engellenmesinin en önemli öncelik olduğu konusunda mutabık olduklarını" belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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