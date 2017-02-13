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KUZEY KORE GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI! DÜNYA AYAKTA...

Pyongyang yönetimi, Pazar günü gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin 'başarılı' olduğunu açıkladı. Yayınlanan fotoğraflarda, Kim Jong-un'un dürbünle füzeyi izlediği yer alıyor.

Tarih : 13 Şubat 2017, 13:59
Puan Ver : Kuzey Kore Görüntüleri Yayınladı! Dünya Ayakta...(8/10)7


Pyongyang yönetimi, Pazar günü gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin 'başarılı' olduğunu açıkladı. Yayınlanan fotoğraflarda, Kim Jong-un'un dürbünle füzeyi izlediği yer alıyor.



Güney Kore'ye göre test Trump'ın tepkisini ölçmek için bir provokasyon. Japonya denemeyi kabul edilemez bulduğunu duyurdu, ABD müttefiklerine destek verdi. Rusya ise, füze denemesini küstahça saygısızlık olarak gördüğünü açıkladı.



 



 



kaynak:milliyet








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