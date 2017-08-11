KUZEY KORE GERİLİMİ BÜYÜDÜKÇE BÜYÜYOR! ŞİMDİ DE RUSYA, FÜZELERİ HEDEFE KİLİTLEDİ
ABD ve Kuzey Kore'nin savaşın eşiğine gelmesi Rusya'yı da teyakkuza geçirdi. Rus hava savunma sistemleri füzelerin fırlatılabileceği yerleri mercek altına aldı.
Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Kuzey Kore'nin son füze denemeleri sonrasında bölgedeki gerilimin tırmanması nedeniyle Rus ordusunun ülkenin Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava savunma sistemlerini teyakkuza geçirdiğini söyledi.
"HAVA SAVUNMA VE HAVA UZAY KUVVETLERİ GÜÇLENDİRİLDİ"
Ozerov, "Şu anda Kuzey Kore ve çevresinde yaşananların endişelenmemize ve topraklarımızı korumak için ilave önlemler almamız gerektiğini anlamamıza yol açmaması imkansız. Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava savunma ve hava uzay kuvvetleri güçlendirildi" dedi.
"FÜZELERİN FIRLATILABİLECEĞİ BÖLGELERİ TAKİP EDİYORUZ"
Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava sistemlerinin teyakkuza geçirildiğinin altını çizen Rus senatör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuzey Kore ve çevresinde yaşanan tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Kuzey Kore'ye ait füzelerin fırlatılabileceği bölgelere daha fazla dikkat ediyoruz."
"GUAM'DAKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRI OLABİLİR"
Kuzey Kore resmi haber ajansına konuşan bir askeri yetkili de, Guam'daki ABD üslerini hedef alacak ve Hwasong-12 balistik füzelerinin kullanılacağı bir saldırının üzerinde durduklarını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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