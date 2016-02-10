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kuzey kore genelkurmay başkanı idam edildi

KUZEY KORE GENELKURMAY BAŞKANI İDAM EDİLDİ

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Young-gil'in "yolsuzluk" iddiasıyla idam edildiğini öne sürdü.

Tarih : 10 Şubat 2016, 13:39
Puan Ver : Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı İdam Edildi(8/10)6


Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Young-gil'in "yolsuzluk" iddiasıyla idam edildiğini öne sürdü.



General Ri Young-gil Ağustos 2013'ten bu yana Kim Jong-un rejiminin Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütüyordu.



İngiliz Independent'ın Yonhap'tan aktardığına göre; Kuzey Kore'deki meselelere hâkim kaynaklar, ayrıca "kişisel kazanç peşinde koşmakla" suçlanan Ri Young-gil'in bu ay içerisinde öldürüldüğünü söyledi.








Etiketler: Kuzey  Kore  Genelkurmay  Başkanı  İdam  Edildi    haber

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