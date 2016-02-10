

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Young-gil'in "yolsuzluk" iddiasıyla idam edildiğini öne sürdü.







General Ri Young-gil Ağustos 2013'ten bu yana Kim Jong-un rejiminin Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütüyordu.







İngiliz Independent'ın Yonhap'tan aktardığına göre; Kuzey Kore'deki meselelere hâkim kaynaklar, ayrıca "kişisel kazanç peşinde koşmakla" suçlanan Ri Young-gil'in bu ay içerisinde öldürüldüğünü söyledi.