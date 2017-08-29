KUZEY KORE FÜZESİNİN ETKİSİYLE DOLAR 3.45 LİRANIN ALTINA İNDİ, ALTIN YÜKSELDİ, BORSA YENİ REKOR KIRDI
Kuzey Kore'nin bir balistik füzeyi Japonya üzerinden okyanusa fırlatmasının ardından dolar küresel piyasalarda gerilerken, altın fiyatları yükseldi. Borsa ise yarınki tatile yeni bir rekor kapanışla girdi.
Kuzey Kore'nin dün gece bir balistik füzeyi Japonya üzerinden okyanusa fırlatmasının ardından ABD prestij kaybetti. Bu durum, ABD dolarının gücünü de zayıflattı.
DOLAR 3.45 SEVİYESİNİN ALTINA İNDİ
Küresel piyasalarda yılın başlarından bu yana euro ilk kez 1.20 doları aşarak 1.2032 dolara kadar çıkarken, içeride güne 3.45 liranın üzerinde başlayan dolar, parite etkisiyle 3.4425 lira düzeyine geriledi. Dolar karşısında önemli bir kazanım elde eden euro da içeride yeni günde yüzde 0.50'nin üzerinde artışla 4.15 liraya çıktıktan sonra, akşam saatlerinde 4.14 - 4.15 lira aralığına çekildi.
ÇEYREK ALTIN 236 LİRAYA YÜKSELDİ
Küresel piyasalardaki risk algısına bağlı olarak altının onsu, yaklaşık yüzde 1.0 artışla 1.322 dolara kadar yükselince, içeride gram altın 146.5 liraya, çeyrek altın 236 liraya ve Cumhuriyet altını da 964 liraya çıktı.
BORSA REKORLA KAPATTI
Haftanın ilk gününü yüzde 0.53 yükselerek, 110 bin 339 puan ile yeni rekor düzeyden kapatan Borsa İstanbul Endeksi, yeni güne yüzde 0.10 düşeşle 110 bin 225 puandan başladı. Açılıştan sonra 110 bin puanın da altına, 109 bin 963 puana kadar gerileyen Endeks, daha sonra yeniden toparlanarak, yüzde 0.08 artışla 110 bin 423 puana çıkarak, günü yeni rekor düzeyde kapattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar