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Kuzey Kore Füzesinin Etkisiyle Dolar 3.45 Liranın Altına İndi, Altın Yükseldi, Borsa Yeni Rekor Kırdı

KUZEY KORE FÜZESİNİN ETKİSİYLE DOLAR 3.45 LİRANIN ALTINA İNDİ, ALTIN YÜKSELDİ, BORSA YENİ REKOR KIRDI

Kuzey Kore'nin bir balistik füzeyi Japonya üzerinden okyanusa fırlatmasının ardından dolar küresel piyasalarda gerilerken, altın fiyatları yükseldi. Borsa ise yarınki tatile yeni bir rekor kapanışla girdi.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Kuzey Kore Füzesinin Etkisiyle Dolar 3.45 Liranın Altına İndi, Altın Yükseldi, Borsa Yeni Rekor Kırdı(6/10)2

Kuzey Kore'nin dün gece bir balistik füzeyi Japonya üzerinden okyanusa fırlatmasının ardından ABD prestij kaybetti. Bu durum, ABD dolarının gücünü de zayıflattı.

DOLAR 3.45 SEVİYESİNİN ALTINA İNDİ

Küresel piyasalarda yılın başlarından bu yana euro ilk kez 1.20 doları aşarak 1.2032 dolara kadar çıkarken, içeride güne 3.45 liranın üzerinde başlayan dolar, parite etkisiyle 3.4425 lira düzeyine geriledi. Dolar karşısında önemli bir kazanım elde eden euro da içeride yeni günde yüzde 0.50'nin üzerinde artışla 4.15 liraya çıktıktan sonra, akşam saatlerinde 4.14 - 4.15 lira aralığına çekildi.

ÇEYREK ALTIN 236 LİRAYA YÜKSELDİ

Küresel piyasalardaki risk algısına bağlı olarak altının onsu, yaklaşık yüzde 1.0 artışla 1.322 dolara kadar yükselince, içeride gram altın 146.5 liraya, çeyrek altın 236 liraya ve Cumhuriyet altını da 964 liraya çıktı.

BORSA REKORLA KAPATTI

Haftanın ilk gününü yüzde 0.53 yükselerek, 110 bin 339 puan ile yeni rekor düzeyden kapatan Borsa İstanbul Endeksi, yeni güne yüzde 0.10 düşeşle 110 bin 225 puandan başladı. Açılıştan sonra 110 bin puanın da altına, 109 bin 963 puana kadar gerileyen Endeks, daha sonra yeniden toparlanarak, yüzde 0.08 artışla 110 bin 423 puana çıkarak, günü yeni rekor düzeyde kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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