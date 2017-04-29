Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

kuzey kore füze denedi, japonya alarma geçti!

KUZEY KORE FÜZE DENEDİ, JAPONYA ALARMA GEÇTİ!

Kuzey Kore'nin yaptığı son füze denemesinin ardından Tokyo'da erken uyarı sisteminin devreye girdiği ve Tokyo metrosunun kapatıldığı bildirildi

Tarih : 29 Nisan 2017, 12:06
Puan Ver : Kuzey Kore Füze Denedi, Japonya Alarma Geçti!(6/10)6


aklaşık bir aydır tansiyonun yüksek olduğu Pasifik'te sular durulmuyor. Son olarak Kuzey Kore'nin yaptığı balistik füze denemesi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da panik yarattı.



Kuzey Kore'nin füze denemesinin, Japonya'da bulunan 'füze uyarı sistemi'ni harekete geçirdiği ve bu nedenle Tokyo metrosundaki bütün hatların kapatıldığı belirtildi.



Tokyo metrosunda yer alan 9 hattın, sabah 06.07'de gelen füze alarmı nedeniyle kapatıldığı ve 06.17'de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi. Yetkililer Tokyo metrosunun tarihte ilk kez füze tehdidi nedeniyle kapandığını belirtti. Tokyo'da erken uyarı sistemi daha önce büyük ölçekteki depremlerde devreye girerek, hatların kapanmasını sağlıyordu.



Tokyo metrosunun 10 dakika kapalı kalmasının yaklaşık 13 bin yolcuyu etkilediği belirtildi.



Öte yandan Japonya hükümet sözcüsü, Kuzey Kore'nin füze denemesinin başarısız olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, Pyongyang'ın kuzeyindeki bir bölgeden fırlatılan balistik füze havada 50 kilometre kaldıktan sonra Kuzey Kore topraklarına düştü.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kuzey  Kore  Füze  Denedi  Japonya  Alarma  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER