ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Bölgedeki müttefiklerimiz ve Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin Asya Pasifik'te barış ve güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olduğunu belirterek, "Bölgedeki müttefiklerimiz ve Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.



Avustralya'daki üç günlük ziyaret programına başlayan Pence, temaslarının ilk gününde Sydney'deki Admiralty House'da Başbakan Malcolm Turnbull ile bir araya geldi.



Heyetler arası görüşmelerin ana gündem maddesini Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin oluşturduğu bildirildi.



Pence, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barış ve güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi.



Tüm seçeneklerin masada olduğunu anlatan Pence, "ABD, Avustralya ile yakın çalışmaya devam edecek. Bölgedeki müttefiklerimiz ve Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.







kaynak:habertürk