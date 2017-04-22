Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

kuzey kore en tehlikeli tehdit

KUZEY KORE EN TEHLİKELİ TEHDİT

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Bölgedeki müttefiklerimiz ve Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi

Tarih : 22 Nisan 2017, 10:04
Puan Ver : Kuzey Kore En Tehlikeli Tehdit(6/10)6


ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin Asya Pasifik'te barış ve güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olduğunu belirterek, "Bölgedeki müttefiklerimiz ve Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.



Avustralya'daki üç günlük ziyaret programına başlayan Pence, temaslarının ilk gününde Sydney'deki Admiralty House'da Başbakan Malcolm Turnbull ile bir araya geldi.



Heyetler arası görüşmelerin ana gündem maddesini Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin oluşturduğu bildirildi.



Pence, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barış ve güvenliğe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi.



Tüm seçeneklerin masada olduğunu anlatan Pence, "ABD, Avustralya ile yakın çalışmaya devam edecek. Bölgedeki müttefiklerimiz ve Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kuzey  Kore  En  Tehlikeli  Tehdit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER