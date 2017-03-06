Çinliler Palm'i Aldı
Yeni İphone Se, Bu Ay Tanıtılabilir
Blackberry Aurora Ortaya Çıktı!
Blackberry Keyone Fiyatı Belli Oldu
Super Mcharge İle Donatılmış İlk Telefon 2018'de Gelecek
Çocuklarına Aldıkları Ayıcık Fidyeci Oldu
Minecraft Toplam Da Ne Kadar Sattı?
Borsa İstanbul 90 Bin Puanı Aştı!
Kuzey Kore Dört Füze Birden Fırlattı! Üçü Japonya'ya Düştü
Reis Filminin Ankara Galası Yapıldı
Olympiakos Şokta!
İstanbul'da Milyon Euroluk Uyuşturucu Yakalandı
Halk Oylamasına Doğru
Sesli Kimlik Dönemi Başlıyor
2017'de Bmw Ve Mercedes Arasında Büyük Savaş Olacak!
Başımızın Belası Migren Artık Tarih Oluyor!
Demet Şener Kutluay, İbrahim Kutluay'ı İcraya Verdi
Böyle Sakatlık Görülmedi!
15 Temmuz Şehidi Resul Kaptancı'nın Ailesi İdam İstiyor
Çeyrek Altın Ne Kadar?

kuzey kore dört füze birden fırlattı! üçü japonya'ya düştü

KUZEY KORE DÖRT FÜZE BİRDEN FIRLATTI! ÜÇÜ JAPONYA'YA DÜŞTÜ

Pyongyang yönetiminin Japon Denizi'ne doğru peş peşe ateşlediği balistik füzeler, dünyayı ayağa kaldırdı. Japonya, füzelerden üçünün ülke kıyılarına düştüğünü açıkladı.

Tarih : 06 Mart 2017, 11:08
Puan Ver : Kuzey Kore Dört Füze Birden Fırlattı! Üçü Japonya'ya Düştü(8/10)7


Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine yenilerini eklemesi, uluslararası haber ajansları tarafından 'acil' koduyla duyuruldu.



Dört balistik füzeden ilki, yerel saatle 07.36'da fırlatıldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kuzey  Kore  Dört  Füze  Birden  Fırlattı  Üçü  Japonya  Ya  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER