KUZEY KORE DÖRT FÜZE BİRDEN FIRLATTI! ÜÇÜ JAPONYA'YA DÜŞTÜ
Pyongyang yönetiminin Japon Denizi'ne doğru peş peşe ateşlediği balistik füzeler, dünyayı ayağa kaldırdı. Japonya, füzelerden üçünün ülke kıyılarına düştüğünü açıkladı.
Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine yenilerini eklemesi, uluslararası haber ajansları tarafından 'acil' koduyla duyuruldu.
Dört balistik füzeden ilki, yerel saatle 07.36'da fırlatıldı.
kaynak:milliyet
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