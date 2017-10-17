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KUZEY KORE, BM ÜLKELERİNİ UYARDI: ABD'NİN YANINDA OLMAZSANIZ GÜVENDESİNİZ


Kuzey Kore, BM Ülkelerini Uyardı: ABD'nin Yanında Olmazsanız Güvendesiniz
Tarih : 17 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : Kuzey Kore, Bm Ülkelerini Uyardı: Abd'nin Yanında Olmazsanız Güvendesiniz(10/10)6

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri, ABD'nin ülkelerine karşı düzenleyeceği askeri bir harekata karışmamaları konusunda uyardı.

"BÖYLE BİR HAREKATA KARIŞMAMALILAR"Kuzey Kore'nin BM Elçisi Yardımcısı Kim In-Ryong'un açıklamasında, üçüncü ülkelerin "Böyle bir harekata karışmadıkları sürece güvende" olacaklarını belirtildi.BM Genel Kurul'unda bir komite için nükleer silahlarla ilgili tartışmaya yönelik hazırlanan bu açıklamanın bu bölümünü Kim'in, genel kurulda sesli bir şekilde okumadığı belirtildi.

"HER AN NÜKLEER SAVAŞ ÇIKABİLİR"

Kore yarım adasındaki anlaşmazlıklara dair açıklamalar yapan BM Elçisi Yardımcısı BM Genel Kurulu'nun silahsızlanma komitesinde Kore Yarımadası'ndaki durumun "sonucu belli olmayan" bir seviyeye geldiğini söyledi ve "Her an bir nükleer savaş çıkabilir" dedi.

ABD'nin 1970'lerden bu yana "Bu derece aşırı ve doğrudan nükleer tehdidine" maruz kalan tek ülkenin Kuzey Kore olduğunu belirten In-Ryong, ülkenin kendini savunma amacıyla nükleer silaha sahip olmasını savundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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