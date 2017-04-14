KUZEY KORE: ABD'YE SAVAŞ AÇARIZ
Kuzey Kore Ordusu tarafından yapılan açıklamada, 'ABD siyasi,ekonomik veya askeri olarak bize müdahale ederse savaş çıkabilir' dendi.
Kuzey Kore Ordusu bugün yaptığı açıklamada, 'ABD siyasi,ekonomik veya askeri olarak bize müdahale ederse savaş çıkabilir' ifadelerine yer verdi. Kuzey Kore Ordusu, ABD'nin düşmanca atacağı herhangi bir adıma karşın, "Japonya ve Güney Kore'de bulunan ABD üslerini vururuz" dedi.
kaynak:sabah
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