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kuzey kore abd'ye meydan okudu: savaşa hazırız

KUZEY KORE ABD'YE MEYDAN OKUDU: SAVAŞA HAZIRIZ

Kore sularına gönderdiği hücum filosuyla tansiyonu yükselten ABD'ye "İstedikleri her türden savaşa yanıt vermeye hazırız" yanıtı geldi.

Tarih : 11 Nisan 2017, 15:53
Puan Ver : Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız(9/10)6


ABD'nin Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nu Kore sularına konuşlandırmasının ardından Kuzey Kore'den ilk açıklama geldi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Carl Vinson'ın bölgeye gönderilmesinin ‘ABD'nin Kuzey Kore'yi istila için attığı pervasız adımların ciddi bir noktaya ulaştığını gösterdiği' belirtildi.



 



kaynak:ensonhaber








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