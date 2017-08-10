KUZEY KORE, ABD TOPRAKLARINI VURACAĞI TARİHİ AÇIKLADI
Kuzey Kore resmi haber ajansı, ordunun ağustos ortasında Guam'a 4 adet füze yollamak için Kim Jong Un'un emrini beklediğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın uyarısını "saçma sapan" diye nitelendiren Kuzey Kore Ordu Sözcüsü, ABD üssünün bulunduğu Guam adasına saldırı hazırlıklarını Ağustos ayı ortasına kadar tamamlayacaklarını açıkladı.
AĞUSTOS AYI ORTASINDA VURABİLİRLER
Devlet haber ajansı Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre, Kuzey Kore Ordusu Generali Ağustos ayı ortasına kadar Guam'ı dört orta menzilli füze ile vurma hazırlıklarının tamamlanmış olacağını, ondan sonra planın uygulanması için liderleri Kim Jong-Un'un emrini bekleyeceklerini söyledi.
"ÇILDIRMIŞ BİR ADAMLA MANTIKLI DİYALOG YÜRÜTMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Ordu generali Trump için, "Böyle çıldırmış bir adamla mantıklı bir diyalog yürütmek mümkün değil. Sadece gerçek bir eylem Trump üzerinde etkili olabilir" dedi.
General Kim Rak Gyom'un aktardığı raporda, "Kore Halk Ordusu tarafından ateşlenecek Hwasong-12 roketleri, Japonya'nın Shimane, Hiroşima ve Koichi Japonya'nın bulunduğu bölgelerin üstünden geçerek Guam'dan 30 ila 40 km uzaklıktaki suları vuracak" denildi.
Kaynak: haberinburada
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