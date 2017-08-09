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KUZEY KORE, ABD TOPRAKLARINA FÜZE FIRLATMAYA HAZIRLANIYOR


Kuzey Kore, ABD Topraklarına Füze Fırlatmaya Hazırlanıyor
Tarih : 09 Ağustos 2017, 09:30
Puan Ver : Kuzey Kore, Abd Topraklarına Füze Fırlatmaya Hazırlanıyor(10/10)6

ABD Başkanı Donald Trump'In Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda ABD'nin 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceğini söylemesinin ardından, Pyongyang'dan 'ABD'nin Guam açıklarına füze saldırısı hazırlığı içerisindeyiz' açıklaması geldi. Reuters haber ajansına göre, Kuzey Kore'nin tehdidinin ardından Guam'da güvenlik katmanları sağlamlaştırıldı.

ABD TOPRAKLARINA FÜZE FIRLATMAYA HAZIRLANIYORLAR

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füzelerin fırlatılması için yeni bir planın hazırlandığını ifade etti.

Kuzey Kore'nin Guam açıklarına fırlatmayı hedeflediği füzelerin Hwasong -12 model olduğu de ifade edildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, New Jersey eyaletinde tatil yaptığı golf kulübünde gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve Kuzey Kore'yi tehdit etmişti.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti. Trump, "Kuzey Kore'nin kendi iyiliği için ABD'ye yönelik daha fazla tehditte bulunmaması gerekiyor. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir gazap ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklar." diye konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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