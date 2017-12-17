Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin bugünkü değeri 7. 2 milyon dolar kripto para hacklediğini iddia etti. 30 bin kişinin hesabından, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar çalınmış.

Güney Kore, düşman kardeşi Kuzey Kore'yi 7. 2 milyon dolarlık kripto parasını çalmakla suçladı.

Güney Kore gizli servisi, dünyanın en önemli sanal para borsalarının hacklenmesi olayının arkasında Kuzey Kore'nin olabileceğini ileri sürdü.

"ELİMİZDE GÜÇLÜ DEDİLLER VAR"

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin, ülkenin en büyük sanal para borsası Bithumb'da kayıtlı yaklaşık 30 bin kişinin kişisel bilgilerinin çalınması olayına karıştığına dair ellerinde yeterli kanıt olduğunu bildirdi.

ÇALDIKLARI PARA 10'A KATLANDI

Hackerların haziran ve eylül arasında çaldıkları kripto paraların o zamanki değerlerinin 7.2 milyon dolar olduğu, ancak kripto piyasasındaki hareketlenme nedeniyle şu an çalınan Bitcoin ve Ethereum'ların değerinin 80 milyon dolara çıktığı da açıklandı.

PARALAR KARŞILIĞI FİDYE İSTEDİLER

Korsanlar, tüccarlardan Bithumb'da kişisel bilgilerin silinmemesi karşılığında 5.5 milyon dolar talep etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BORSALARINDAN BİRİ

Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraların işlem hacminde dünyanın en büyük borsaları arasında yer alan Bithumb, hackleme olayını doğrulamış, siber korsanların yaklaşık 30 bin kullanıcının kişisel verilerine sızdığını açıklamıştı.

NIS'in, Bithumb'ın haziran ayında, bir başka sanal para borsası Coinis'in eylül ayında hacklendiğini, her iki olayda da, 2014'te Sony'ye yönelik hackleme olayının arkasında olmakla suçlanan, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu'nun daha önce kullandığı kodun aynısının kullanıldığını doğruladığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada