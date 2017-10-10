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KUZEY IRAK'TAN GELEN BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER MERSİN'DE YAKALANDI


Kuzey Irak'tan Gelen Bombalı Eylem Hazırlığındaki Teröristler Mersin'de Yakalandı
Tarih : 10 Ekim 2017, 17:50
Puan Ver : Kuzey Irak'tan Gelen Bombalı Eylem Hazırlığındaki Teröristler Mersin'de Yakalandı(10/10)6

Mersin polisi, Kuzey Irak'tan Türkiye giriş yapıp kente gelen ve Akdeniz bölgesinde bombalı eylem hazırlığında olan 4 teröristi yaptığı başarılı operasyonla yakaladı. Ekipler ayrıca teröristlerle birlikte 6,5 kilogram plastik patlayıcı ile örgüte ait çok sayıda döküman ele geçirdi.

AKDENİZ VE EGE BÖLGELERİNDE EYLEM YAPACAKLARDI

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son dönemde özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde bombalı eylem yapmak isteyen PKK/KCK, bazı şehirlerde yapılanma içine girdi.

4 TERÖRİST YAKALANDI

Emniyet güçleri de özellikle bu bölgelerde çalışmalarını artırırken, bombalı eylem hazırlığında olan teröristlere ve yardımcı olanlara göz açtırmıyor. Mersin polisi de son olarak 2 hafta önce yaptığı başarılı operasyonla bombalı eylem hazırlığında olan 4 teröristti kıskıvrak yakaladı. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan ve ardından Mersin'e gelen 4 teröristi izlemeye alan polis ekipleri, yaptığı başarılı operasyonla teröristleri gözaltına aldı. Ekipler ayrıca teröristlerle birlikte 6,5 kilogram plastik patlayıcı ile örgüte ait çok sayıda döküman ele geçirdi. Teröristlerin Akdeniz bölgesinde bir yerde bombalı eylem yapacakları öğrenildi.

Bugün emniyetteki ifadeleri tamamlanan A.Z., A.N., M.A. ve B.Ç., adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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