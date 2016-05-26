KUZEY IRAK'TAKİ PKK KAMPLARI BOMBALANDI
Kuzey Irak'taki Sinat-Haftanin bölgesi ve Mardin kırsalındaki PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendi. PKK'ya ait hedefler imha edilirken hava harekatına katılan savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
Mardin kırsalında 3 hedef imha edildi
Dün sabah 09.54-10.40 saatleri arasında alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Mardin kırsalında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 3 hedef (silah mevzii, sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi. Bölgede meydana gelen hasar ve zayiat tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilirken hava harekatına katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi,.
Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı
Dün akşam 20.40-22.00 saatleri arasında, alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Sinat-Haftanin bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespitedilen 1 hedef (silah mevzii) ateş altına alınarak imha edildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar