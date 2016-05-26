

Kuzey Irak'taki Sinat-Haftanin bölgesi ve Mardin kırsalındaki PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendi. PKK'ya ait hedefler imha edilirken hava harekatına katılan savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.







Mardin kırsalında 3 hedef imha edildi







Dün sabah 09.54-10.40 saatleri arasında alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Mardin kırsalında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 3 hedef (silah mevzii, sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi. Bölgede meydana gelen hasar ve zayiat tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilirken hava harekatına katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi,.







Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı







Dün akşam 20.40-22.00 saatleri arasında, alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Sinat-Haftanin bölgesine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespitedilen 1 hedef (silah mevzii) ateş altına alınarak imha edildi.