KUZEY IRAK'TAKİ PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ
TSK, Kuzey Irak'ın Sinath-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara ara verilmeksizin devam ediliyor. Önceki gün düzenlenen operasyonda 22 terörist öldürülmüştü, savaş uçakları PKK hedeflerine yine bomba yağdırdı.
6 HEDEF İMHA EDİLDİ
TSK'dan yapılan açıklamada, "08 Haziran 2016 tarihinde 22.05-22.28 saatleri arasında Irak kuzeyi Sinath - Haftanin bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 6 hedef (İçinde terörist bulunduğu tespit edilen BTÖ sığınak ve barınağı) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
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