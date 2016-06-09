

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara ara verilmeksizin devam ediliyor. Önceki gün düzenlenen operasyonda 22 terörist öldürülmüştü, savaş uçakları PKK hedeflerine yine bomba yağdırdı.



6 HEDEF İMHA EDİLDİ







TSK'dan yapılan açıklamada, "08 Haziran 2016 tarihinde 22.05-22.28 saatleri arasında Irak kuzeyi Sinath - Haftanin bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 6 hedef (İçinde terörist bulunduğu tespit edilen BTÖ sığınak ve barınağı) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.