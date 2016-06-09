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kuzey ırak'taki pkk hedefleri imha edildi

KUZEY IRAK'TAKİ PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

TSK, Kuzey Irak'ın Sinath-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin imha edildiğini açıkladı.

Tarih : 09 Haziran 2016, 09:25
Puan Ver : Kuzey Irak'taki Pkk Hedefleri İmha Edildi(9/10)6


Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara ara verilmeksizin devam ediliyor. Önceki gün düzenlenen operasyonda 22 terörist öldürülmüştü, savaş uçakları PKK hedeflerine yine bomba yağdırdı.

6 HEDEF İMHA EDİLDİ



TSK'dan yapılan açıklamada, "08 Haziran 2016 tarihinde 22.05-22.28 saatleri arasında Irak kuzeyi Sinath - Haftanin bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 6 hedef (İçinde terörist bulunduğu tespit edilen BTÖ sığınak ve barınağı) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.








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