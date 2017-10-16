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Kuzey Irak'taki Operasyonda 2 Asker Şehit Oldu, 3 Asker Yaralandı

KUZEY IRAK'TAKİ OPERASYONDA 2 ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALANDI

Operasyon için Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde bulunan askerlerle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 20:50
Puan Ver : Kuzey Irak'taki Operasyonda 2 Asker Şehit Oldu, 3 Asker Yaralandı(8/10)4

Sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile Kuzey Irak'ın Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıklayan TSK'dan bir son dakika açıklaması geldi.

2 ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALANDI

Operasyon için Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde bulunan askerlere, PKK'lı teröristlerce EYP ile saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. Çatışmada 1'i ağır 3 asker de yaralandı. Çatışmanın ardından düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü.

TSK'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili TSK tarafından şu açıklama yapıldı:

Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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