KUZEY IRAK'TAKİ OPERASYONDA 2 ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALANDI
Operasyon için Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde bulunan askerlerle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile Kuzey Irak'ın Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıklayan TSK'dan bir son dakika açıklaması geldi.
2 ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALANDI
Operasyon için Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde bulunan askerlere, PKK'lı teröristlerce EYP ile saldırı düzenlendi.
Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. Çatışmada 1'i ağır 3 asker de yaralandı. Çatışmanın ardından düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü.
TSK'DAN AÇIKLAMA YAPILDI
Konuyla ilgili TSK tarafından şu açıklama yapıldı:
Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Katalan Liderden İspanya'ya Diyalog Çağrısı
- Tsk'da 700 Kripto Fetö'cü Asker Tespit Edildi
- Vize Restleşmesi Sonrası, Abd Dışişleri Bakanlığı Heyeti Ankara'ya Geliyor
- İlkokul Mezunu Bekçi, Çatalhöyük'ü Yazdı! Abd'de Üniversitede Okutulmaya Başlandı
- Hastaneden Baykal'ın Son Durumuyla İlgili Açıklama: Geldiğinde Beynin Ana Damarı Tıkalıydı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kulüpler Birliği Başkanı Özbek: Video Hakem Uygulaması Kasım Ayında Denenecek
- Yılmaz Vural'dan Çarpıcı Açıklamalar
- Trabzonspor, Ersun Yanal'ın Sözleşmesini Tek Taraflı Feshetti
- Galatasaraylı Yöneticiden Volkan İtirafı: Umarım Derbide Oynamaz
- Şenol Güneş, Monaco Maçında Sadece Tek Pozisyonda Kararsızlık Yaşıyor
DÜNYA HABERLERİ
- Kürtler, Kaçan Peşmergelere Silah Çekti, Araç Yakıp Durdurmaya Çalıştı
- Irak Ordusu Kerkük'e Girdi, Halk Sevinçten Sokaklara Döküldü
- Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
- Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
- Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
Bu Haberle İlgili Yorumlar